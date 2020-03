«Mit seiner Entscheidung entscheidet das IOC auch über so viele weitere Themen mit, dass man dafür selbstverständlich Zeit braucht und Szenarien durchspielen muss», sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur .

Das Internationale Olympische Komitee hatte am 22. März noch eine Absage der Sommerspiele im Zuge der Coronavirus-Krise ausgeschlossen. Binnen vier Wochen soll eine Entscheidung fallen, ob Olympia vom geplanten Termin vom 24. Juli bis 9. August verschoben wird. Als mögliche Optionen gelten eine Verlegung in den Herbst 2020, den Sommer 2021 oder den Sommer 2022.

«Kein Szenario würde der EM völlig entgegen stehen», sagte Weiss mit Blick auf das Turnier in anderthalb Jahren, dessen Finalrunde in Berlin ausgetragen wird. «Wir gehen fest davon aus, dass wir die EM auf jeden Fall spielen werden und dass es dort keine Verschiebungen geben wird.» Das Turnier soll vom 2. bis 19. September mit insgesamt 24 Teams stattfinden, diese werden auf vier Gruppen aufgeteilt. Eine von vier Vorrunden steigt in Köln. Tschechien, Georgien und Italien sind ebenfalls Gastgeber in der Gruppenphase.

Mit Blick auf Olympia in Tokio und das IOC sagte Weiss: «Ich bin der festen Überzeugung, dass das IOC eine abgewogene, schlaue und vernünftige Entscheidung zum Wohle der Athleten, der Fans und des Sportsystems treffen wird.»