«Ja, die Spieler kommen zurück», sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda «bz.de» und ergänzte: «Alle Spieler wollen zurückkommen, bei einigen Profis wie Rokas Giedraitis und auch Makai Mason gibt es noch Probleme mit den Flügen.» Derzeit befinden sich noch einige Spieler des deutschen Pokalsiegers im Ausland. Giedraitis beispielsweise in Litauen, Mason in den USA.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie waren sie zurück in ihre Heimat gereist, für den möglichen Kampf um die Meisterschaft wollen sie nun jedoch wieder das Alba-Trikot tragen. Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison im Juni mit einem Zehner-Turnier in München ohne Zuschauer beenden. Anfang der kommenden Woche soll die Entscheidung fallen, ob die Politik das Hygiene- und Sicherheitskonzept genehmigt.