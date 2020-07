Der 39 Jahre alte Österreicher war neben seiner DBB-Tätigkeit - zuletzt bei der WM in China 2019 - seit 2017 Cheftrainer der Salt Lake City Stars in der NBA G-League und erhält nun einen Vertrag über zwei Jahre in Litauen.

«Ich bin sehr dankbar und fühle mich sehr geehrt, diesen Verein mit so viel Tradition zu trainieren», sagte Schiller , den der Rekordmeister mit einem Vorstellungsvideo auf seinem Twitterkanal begrüßte. Kaunas spielt in der Königsklasse Euroleague.

