Zuletzt spielte der 1,96 Meter große Shooting Guard nach Stationen in Russland (Lokomotive Kuban Krasnodar) und in der Türkei (Bahçesehir Basketbol) beim griechischen EuroCup-Teilnehmer Promitheas Patras. Von 2015 bis 2017 lief Babb in der Bundesliga für Ulm auf und wurde 2017 ins «All-BBL First Team» gewählt.

