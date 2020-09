«Nach sieben Jahre, so vielen Spielen und auch Titeln für diesen besonderen Klub, den ich so liebe und in dessen Stadt ich aufgewachsen bin – bei diesem Verein jetzt der Teamkapitän zu sein, das macht mich einfach sehr glücklich», sagte der Aufbauspieler in einer Mitteilung. Vize-Kapitän bleibt der serbische Routinier Vladimir Lucic .

Djedovic ist Rekordspieler der Münchner, absolvierte 238 Liga-Spiele und erzielte 2859 Punkte. «Angesichts der langen Zeit, die Nihad jetzt hier ist, war das ein natürlicher, logischer Schritt. Aus meiner Sicht als Trainer hat der Kapitän eine sehr wichtige Rolle», sagte Andrea Trinchieri. «Denn das ist nicht nur einfach ein Amt, das ihm der Verein und das Team übertragen haben. Kapitän zu sein, ist eine Ehre, vor allem aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.»

