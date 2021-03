Ludwigsburg (dpa) - Der Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg hat in der Basketball-Bundesliga vorgelegt. Beim 98:87 gegen die EWE Baskets Oldenburg feierten die Baden-Württemberger den 17. Sieg nacheinander, der nur in der Endphase kurzzeitig in Gefahr geriet.

Von dpa