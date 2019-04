Dem Amerikaner sei daraufhin von der zuständigen New York State Athletic Commission die Boxlizenz für den Kampf verweigert worden, berichteten britische und amerikanische Medien. Miller hat jetzt die Öffnung der B-Probe verlangt. Die Dopingtests hatten beide Boxer freiwillig vereinbart.

Der 29-jährige Joshua hält an seinem US-Debüt fest. Sein neuer Gegner im New Yorker Madison Square Garden soll in Kürze benannt werden. Der in 22 Kämpfen unbesiegte Brite ist Weltmeister von IBF und WBO sowie WBA-Superchampion und Titelträger der weniger bedeutsamen IBO. Für den Kampf am 1. Juni sollen bereits 15.000 Tickets verkauft worden sein.