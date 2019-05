Ursprünglich sollte Joshua gegen den Amerikaner Jarrell Miller seine Titel verteidigen, doch nach einem positiven Dopingtest von Miller wurde der Kampf abgesagt.

Joshuas Promoter Eddie Hearn hatte mitgeteilt, dass der Vertrag kurz vor dem Abschluss stehe. Er lobte schon einmal den 29 Jahre alten Herausforderer. «Er wird alles tun, um Weltmeister zu werden», sagte Hearn bei «fighthype.com». «Er wird dich unterhalten und alles geben. Selbst wenn es bedeutet, dass er spektakulär ausgeknockt würde, wird er lieber das tun, als es nicht zu tun.»

Ruiz hatte zuletzt am 20. April den aus der Ukraine stammenden Deutschen Alexander Dimitrenko zur Aufgabe gezwungen. Auffällig ist sein massiger Körper. 21 seiner 32 Siege gewann er vorzeitig. Seinen einzigen WM-Kampf verlor er im Dezember 2016 gegen den Neuseeländer Joseph Parker, der Ende März 2018 Joshua klar nach Punkten unterlag.

Für Joshua ist der Kampf am 1. Juni der erste in den USA. Er ist Weltmeister der Verbände IBF und WBO sowie WBA-Superchampion und Titelträger der weniger bedeutsamen IBO und blieb in seinen bisherigen 21 Fights ungeschlagen.