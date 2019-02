«Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist», sagte der 40-Jährige im Interview des «Kicker». «Genau vor einem Jahr ging die Reise los. Das sind Momente, da blickt man gerne darauf zurück.» Das mit 3:4 nach Verlängerung gegen Russland knapp verlorene Olympia-Endspiel jährt sich am 25. Februar zum ersten Mal.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes ( DEB ) war in Südkorea als großer Außenseiter angetreten, holte am Ende aber überraschend Silber und sorgte damit für den bislang größten deutschen Eishockey-Erfolg überhaupt. Auch dadurch gelang Sturm im November der Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL , wo er nun Assistenzcoach der Los Angeles Kings ist. Mit den Kaliforniern liegt Sturm derzeit allerdings auf dem letzten Platz der Western Conference, die Playoff-Teilnahme scheint unwahrscheinlich. «Es war und ist keine leichte Aufgabe, aber sie macht mir Riesenspaß. Es ist genau das, was ich immer wollte: Jetzt bin ich hier.»

Chefcoach der Kings ist Willie Desjardins, der in Südkorea Olympiacoach Kanadas war und beim 3:4 im Halbfinale gegen Deutschland und Sturm eine empfindliche Niederlage kassiert hatte. Dieses Spiel wird inzwischen als deutsches «Jahrhundertspiel» bezeichnet.