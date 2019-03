«Das wird ein absolutes Highlight für unsere Fans, Partner und die Stadt Berlin», sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee . «Es wird für unsere Spieler ein besonderes Erlebnis, gegen eines der erfolgreichsten NHL-Teams der letzten Jahre zu spielen.»

Das Spiel in Berlin am 29. September steigt im Rahmen der jährlichen NHL Global Series Challenge, mit der die weltbeste Eishockey-Liga ihre Popularität außerhalb Nordamerikas steigern will. Die NHL gastiert damit zum dritten Mal in Berlin: 2008 verloren die Eisbären ein Testspiel gegen Tampa Bay Lightning. 2011 trafen die Los Angeles Kings und die Buffalo Sabres vor Berliner Publikum aufeinander.