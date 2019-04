Aufgrund der laufenden Playoffs der Deutschen Eishockey Liga fehlen dem Nachfolger von Marco Sturm zunächst noch etliche Leistungsträger. Die Olympia-Finalisten Jonas Müller , Marcel Noebels, Leo Pföderl, Björn Krupp und Gerrit Fauser steigen dagegen von Beginn an ins Training ein, weil ihre Clubs bereits gescheitert sind.

Am Montag trifft sich die 25-köpfige Auswahl in Garmisch-Partenkirchen. Zu den insgesamt fünf Auswahl-Debütanten gehören in Dominik Bokk und Tim Wohlgemuth auch zwei Teilnehmer der U20-WM, wie der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch mitteilte. In den beiden Stürmern Parker Tuomie, der ebenfalls erstmals nominiert wurde, und Marc Michaelis sind auch zwei College-Spieler dabei.

Bis zum Auftakt der Weltmeisterschaft am 10. Mai in der Slowakei dürfte sich der Kader noch deutlich verändern und unter anderen mit etlichen Spielern der beiden DEL-Topteams Mannheim und München verstärkt werden. Die NHL-Profis, die nicht in den Playoffs vertreten sind, will Söderholm nach dem Ende ihrer regulären Saison erneut kontaktieren, um Zu- oder Absagen einzuholen. Die letzten Spiele sind in der Nacht zum Sonntag.

Am 11. und 13. April stehen in Garmisch-Partenkirchen und Kaufbeuren gegen WM-Gastgeber Slowakei die ersten beiden A-Länderspiele mit Söderholm an. Der 40-jährige Finne hatte bislang nur eine U25-Auswahl in zwei Testpartien im Februar betreut. Am 17. und 18. April sind zwei Vorbereitungsspiele in Tschechien geplant, ehe noch drei weitere Auftritte vor der WM in Deutschland stattfinden.