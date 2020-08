Aus den Birken muss operiert werden und fällt dann lange aus. Damit wird der Goalie auch den am 13. November geplanten Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) verpassen. Der gebürtige Düsseldorfer war im Sommer 2015 vom Liga-Konkurrenten Kölner Haie nach München gewechselt und absolvierte in seiner DEL-Karriere 498 Partien. Mit Red Bull gewann er 2016, 2017 und 2018 die deutsche Meisterschaft.

