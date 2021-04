Abwehrspieler Tobias Fohrler vom HC Ambri Piotta aus der Schweiz sei vom Trainingslager in Nürnberg verletzt abgereist, teilte der Deutsche Eishockey-Bund ( DEB ) mit. Der 23-Jährige war der einzige Profi, der nicht für einen Club aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) spielt. Für ihn rückte vor den Testspielen am Samstag (20.15 Uhr) und Sonntag (16.00 Uhr/beide MagentaSport) in der Slowakei Verteidiger Julius Karrer von den Nürnberg Ice Tigers nach.

Zum Kader zählen derzeit damit ausschließlich Spieler von DEL-Clubs, die in der Vorrunde gescheitert sind. Das Aufgebot wird sich vor der Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga noch stark verändern. Nach dem frühen Saison-Aus des EHC Red Bull könnten Münchner Nationalspieler schon früh in die Vorbereitung einsteigen.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-323519/2