Der dreimalige deutsche Meister gab die Verpflichtung des US-Amerikaners Austin Ortega bekannt. Der 27 Jahre alte Angreifer stand zuletzt bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. In der DEL spielte Ortega von 2019 bis 2020 für die Eisbären Berlin . «Ich kenne die DEL und weiß, was mich dort erwartet. Es ist eine Ehre für mich, mit München in diese Liga zurückzukehren», äußerte Ortega in der Mitteilung seines neuen Clubs.

© dpa-infocom, dpa:210502-99-436479/2