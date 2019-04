Ganz am Ende seiner kurzen Amtszeit ist Reinhard Grindel über das gestolpert, was er ganz am Anfang infolge des Skandals um die WM 2006 geächtet hatte: fehlende Transparenz.

Womöglich ist Grindel ganz froh, dass er sein Mandat los ist und jetzt nicht mehr Position beziehen muss zu schwierigen Themen. Wirklich präsidial ist der 57-Jährige nie aufgetreten, er war ein Chef ohne Charisma, der sich in der Affäre Mesut Özil ebenso verzettelte wie im Fall der von Bundestrainer Joachim Löw ausgebooteten Bayern-Spieler Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller.

Grindel hat selten eine klare Richtung vorgegeben, viel zu oft ist er Schlingerkurs gefahren, dafür ist er zurecht kritisiert worden. Zuletzt sind die Landesfürsten, die den Politiker und Duz-Freund von Kanzlerin Angela Merkel vor drei Jahren benutzten und ins Amt drängten, von seiner Seite gewichen. Dabei fehlte Grindel von Anfang an, die Fähigkeit einen Verband wie den DFB zu steuern. Er war eine Fehlbesetzung.