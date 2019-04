Der Präsident, von dem heute keiner mehr genau weiß, wie er in dieses Amt rutschen konnte (zur Erinnerung: weil die DFB-Landesverbände unbedingt einen eigenen Vorschlag gegen die DFL durchdrücken wollten), hat auf den allerletzten Metern seiner Funktionärslaufbahn zumindest noch eine Sache richtig gemacht.

Nachdem er in alle denkbaren Fettnäpfchen gestapft war und er sich den Ruf als „Wendehals“ erworben hatte, wirkte der Rücktritt konsequent. Zumal verbandsintern immer mehr Peinlichkeiten lanciert wurden und die „kleinen Skandale“ nicht zufällig ans Tageslicht kamen. Die Bekundung, es habe nur an einer Uhr gelegen, sorgte in der Vorwoche aber schon wieder genauso für Kopfschütteln wie der Verbleib in seinen Fifa- und Uefa-Ämtern. Aus Geldgier, mutmaßten viele. Nicht nur. Die Posten sind personengebunden – dass der neue DFB-Boss nachrückt, ist nicht sicher. Also dürften auch andere hohe Tiere in Frankfurt Interesse daran gehabt haben, ihn in den Gremien zu halten. Trotzdem war Reinhard Grindel nach außen in internationalen Positionen nicht mehr zu vermitteln.

Dass er sich aber auch in seiner neuesten Erklärung über die Berichterstattung zu seiner Person mokiert und gleichzeitig an seiner Version festhält, nach der lediglich das Geschenk ihn zum Rücktritt gezwungen habe, bestätigt einmal mehr den Eindruck, den der 57-Jährige in seiner Amtszeit hinterlassen hat: Ihm fehlt jedes Gespür und (fast) jede Einsicht.