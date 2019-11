Uli Hoeneß verabschiedet sich

In Deutschland gibt es kaum eine Persönlichkeit, die so streitbar ist, die so polarisiert wie Uli Hoeneß . Und wohl kaum jemand hat so viel zu erzählen wie Uli Hoeneß.

Erfolgsmanager, Flugzeugabsturz, Steuerskandal

Zu seiner aktiven Zeit als Spieler gewann er alle Titel. Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister, Europapokal. Anschließend folgte die Karriere als Manager und Präsident. Hoeneß machte den FC Bayern zum größten Verein Deutschlands und zu einem der größten der Welt. Aus sportlicher Sicht lässt sich sein Leben als einzige Erfolgsgeschichte beschreiben.

Doch zu Uli Hoeneß gehört auch eben mehr. Tiefen wie der Steuerskandal samt Gefängnis-Aufenthalt von 2013 bis 2016. Oder der Flugzeugabsturz, den er 1982 als einziger Passagier überlebte.

Hoeneß war nie verlegen, seine Meinung zu äußern. Von den FC Bayern München-Fans wurde er verehrt, andere wiederum standen dem 67-Jährigen sehr kritisch gegenüber.

Am Freitagabend, auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München, legt Uli Hoeneß jetzt seinen Posten als Präsident nieder und geht in den Ruhestand.

Lobhudelei und Spott

Die Netzgemeinde verabschiedet sich schon jetzt auf ihre Weise: