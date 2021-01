BVB gegen Mainz zwischen Dichtung und Wahrheit

Wenn Marco Reus zur Tat schreitet, geht er nicht einfach auf den Rasen. Er betritt ihn zunächst mit dem linken Fuß. Auf dem hüpft er dreimal. Dann erst berührt der rechte Fuß die Wiese. Reus’ hüpfender Fuß war aber nicht der springende Punkt.

Beim für Borussia Dortmund viel zu mageren 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 war es einmal mehr das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit, das augenscheinlich wird. Denn immer wenn die Dichtung des Gegners hält, er die Räume eng macht und körperlich dagegenhält, tritt die für den BVB bittere Wahrheit offen zu Tage: Diese Mannschaft ist nicht dazu in der Lage, dafür adäquate Lösungen zu finden. So war es schon gegen Union Berlin (1:2) oder den 1. FC Köln (1:2) und so war es nun auch am Samstag gegen den bisherigen Tabellenletzten.

Haaland-Tor zählt nicht

Dabei schien die Begegnung zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen. Nach 84 Sekunden zappelte der Ball nach einem Schuss von Erling Haaland bereits im Netz. Doch weil Thomas Meunier zuvor im Abseits stand, fand der Treffer keine Anerkennung. Die Mainzer wiederum, die gegen den Ball mit einer Fünferkette agierten, gestatteten den Hausherren nur wenige Entfaltungsmöglichkeiten. Dennoch erarbeiteten sich die Schwarz-Gelben bis zur Pause eine Reihe weiterer Chancen durch Julian Brandt (23.), Marco Reus (26.) und den auffälligen Jude Bellingham (30.), der den Pfosten erwischte.

Auch wenn Mainz in den ersten 45 Minuten durchaus ebenfalls offensiv Akzente setzte, war es die Borussia, die den Ton angab. Ihre Hoffnung ruhte auf dem zweiten Durchgang, in dem sie in dieser Saison bislang den Großteil ihrer Tore erzielt hat. Doch es kam ganz anders. In der 57. Minute wurde der BVB kalt erwischt. Nach einem Pass von Danny Latza sprintete Levin Öztunali mit der Kugel auf Höhe der Mittellinie los. Mats Hummels und Raphael Guerreiro ließen ihn unbehelligt gewähren, Öztunali bedankte sich mit einem Schuss aus gut 20 Metern in den Winkel. Fast hätten die Gäste sogar noch nachgelegt, doch Alexander Hacks Kopfball (64.) klatschte an die Latte. Erst spät tauchten auch die Dortmunder mal wieder gefährlich vor dem Kasten der Mainzer auf.

Moukoko legt auf

Nach feiner Balleroberung des eingewechselten Youssoufa Moukoko kam der Ball zu Thomas Meunier, der per strammem Flachschuss das 1:1 (73.) markierte. Keine zwei Minuten später wurde der belgische Rechtsverteidiger im Strafraum gefoult. Elfmeter. Die Gelegenheit zum 2:1 für den BVB. Doch den fälligen Strafstoß setzte Marco Reus kläglich daneben. „Ich hätte das Spiel entscheiden können. Das habe ich nicht geschafft“, sagte Reus bei Sky. „Das war eine große Chance, in Führung zu gehen, deswegen ist es total ärgerlich. Aber das weiß er selbst. Kein Vorwurf, das gehört zum Sport dazu“, ließ BVB-Trainer Edin Terzic Milde walten. Es wäre auch zu einfach, die Schuld für das enttäuschende Remis gegen das Schlusslicht allein dem Kapitän anzulasten. An diesem Tag allerdings stand Reus stellvertretend für den verkorksten Gesamtauftritt der Borussen.