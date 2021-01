Borussia Dortmund nach Sieg über FC Augsburg wieder in der Spur

An zu vielen Schulterklopfern kann es definitiv nicht gelegen haben. Dafür waren seine Leistungen – wie auch die seiner Mannschaftskollegen – in den vergangenen Wochen zu durchwachsen. Und doch fehlte Roman Bürki seiner Borussia aus Dortmund am Samstag im Heimspiel gegen den FC Augsburg . Wegen einer (im Training erlittenen) Schulterverletzung.

Dafür nahm Marwin Hitz gegen seinen Ex-Club beim BVB den Posten zwischen den Pfosten ein. Zum dritten Mal in dieser Saison. Anders als beim 4:0 gegen Freiburg und beim 1:0 gegen Hoffenheim blieb Hitz dabei diesmal allerdings nicht ohne Gegentor. Doch dank einer insgesamt guten Leistung gewann der BVB verdientermaßen mit 3:1 (1:1) gegen die Fuggerstädter.

Es war ein Resultat, mit dem die Westfalen den zum Monat der Wahrheit deklarierten Januar zumindest ein positives Ende verliehen. Nach drei sieglosen Partien in Folge wanderten mal wieder drei dringend benötigte Zähler auf das Konto der Borussen, bei denen zuletzt Anspruch und Wirklichkeit nicht korrespondierten. Und die nach ebenso bitteren wie verdienten Niederlagen sogar aus den Europapokal-Rängen abgerutscht waren.

Nun hoffen sie in Dortmund, dass der auch spielerisch gelungene Vortrag gegen Augsburg die Trendwende einläutet. Denn gegen den FCA war der BVB in nahezu allen Belangen überlegen. Das Team von Edin Terzic wollte von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen, wer als Sieger vom Feld gehen würde. Umso überraschender war es, dass zunächst die Gäste durch André Hahn mit 1:0 (10.) in Führung gingen. Im Gegensatz zu den Wochen zuvor zeigten sich die Schwarz-Gelben davon jedoch unbeeindruckt. In die Pause ging es dank eines Kopfballtreffers von Thomas Delaney (26.) mit einem 1:1. Zuvor hatte Erling Haaland (20.) allerdings einen von Iago verursachten Handelfmeter an die Latte gezimmert. Es war der dritte vergebene Strafstoß in Serie. Das brachte BVB-Coach Edin Terzic auf die Palme: „Wir haben wirklich die Schnauze voll von verschossenen Elfmetern, das können wir uns sparen.“

Dessen ungeachtet ließ der BVB nicht locker, erarbeitete sich weiter beharrlich seine Chancen. Zwei davon reichten, um die Begegnung schließlich in die gewünschten Bahnen zu lenken. Jadon Sancho (63.) und ein Eigentor von Felix Uduokhai, der einen Schuss Haalands abfälschte, reichten für einen verdienten 3:1-Erfolg. „Wie die Mannschaft das defensiv und offensiv durchgezogen hat, von der ersten bis zur letzten Minute, damit sind wir zufrieden. Und auch mit der Art und Weise, wie wir uns die Chancen herausgespielt haben, sind wir sehr glücklich“, urteilte Terzic. Schon am Dienstag empfängt der BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals den Zweitligisten SC Paderborn.

Zwei Wochen darauf wartet das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla in der Champions-League. In Dortmund setzen sie darauf, dass die Schultern ihrer Jungs bis dahin allenfalls wegen Schulterklopfern Verschleißerscheinungen zeigen.