Beherzter Griff zur Schlummertaste: BVB gegen Hoffenheim viel zu schläfrig

Der FC Bayern hat jüngst das Halbfinale der Club-WM in Katar gespielt. Im Vorfeld gab es Probleme bei der Anreise. Weil am Flughafen die Starterlaubnis nicht erteilt wurde, mussten die Spieler im Flieger übernachten.

Die Kollegen von Borussia Dortmund sind in dieser Hinsicht einen Schritt weiter. Sie brauchen kein Flugzeug oder einen Mannschaftsbus, um ein gepflegtes Nickerchen zu machen. Sie erledigen das gleich auf dem Platz. So wie beim für den BVB schmeichelhaften 2:2-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim .

Mit schlafwandlerischer Sicherheit tappten die Schwarz-Gelben dabei in der Defensive erneut von einer Verlegenheit in die nächste. Dass sie nicht gänzlich leer ausgingen, lag an den zwei aufgeweckten Kerlchen Jadon Sancho (24.) und Erling Haaland (81.), die mit ihren Treffern die grotesken Aussetzer in der Abwehr kompensierten. Kaschieren konnten sie sie nicht.

Der Gegner rennt, der BVB pennt

Die 90 Minuten gegen die im Bundesliga-Mittelmaß beheimateten Kraichgauer zeigten einmal mehr die Schwächen der Borussia auf, die sie seit Wochen wie ein nächtlicher Albtraum immer wieder heimsuchen. Seit dem Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic ist kaum etwas besser, dafür aber vieles schlechter geworden. Anders als Favre, der in der Öffentlichkeit ein paar dürre Floskeln ehrlichen Erkenntnissen und Analysen vorzog, geht Terzic verbal in die Offensive. Er spricht Fehler offen an und nennt auch Lösungsansätze.

Allein, die Mannschaft setzt nichts davon um. Dieses mit hochbegabten Fußballern ausgestattete Ensemble schafft es kaum einmal, das ihm zur Verfügung stehende Potenzial auszuschöpfen. Es gönnt sich viel zu häufig den beherzten Griff zur Schlummertaste. Fehler wiederholen sich Woche für Woche. Der Gegner rennt, der BVB pennt. Vor allem bei Standardsituationen. Auch gegen Hoffenheim schepperte es wieder nach einem ruhenden Ball. Nach einer Ecke kam Ihlas Bebou (51.) unbedrängt zum Kopfball, weil Linksverteidiger Raphael Guerreiro ihn aus den Augen verloren hatte. Beim 1:1-Ausgleich durch Munas Dabbur (31.) klafften zudem große Lücken im defensiven Mittelfeld und auch der Großteil der Viererkette Mats Hummels, Manuel Akanji und Emre Can döste vor sich hin, statt energisch einzugreifen. Dass so viele auf engstem Raum gleichzeitig pennen, erlebt man sonst nur im Schlafsaal einer Jugendherberge – wobei dort einer eigentlich immer so laut schnarcht, dass zumindest der eine oder andere hellwach ist.

BVB muss rasch aus den Federn kommen

Nicht so bei der Borussia. Es ist eine Saison mit Haken und Dösen für den BVB, der in dieser Verfassung längst um das Erreichen der Europapokal-Plätze bangen muss. „Die Sehnsucht nach Erfolg ist viel größer als der Druck, den wir verspüren“, wollte BVB-Coach Edin Terzic in der „ARD“ Glauben machen. Zu sehen ist seit Wochen das Gegenteil.

Kaum vorstellbar, dass Terzic über das Saisonende hinaus das Vertrauen der Bosse erhält. Den Spielern, aber auch dem Trainer dürfte spätestens jetzt die Kuscheldecke entzogen werden. Es gibt kein Ruhekissen mehr.

Wird Zeit, dass der BVB rasch aus den Federn kommt und seinen Dämmerzustand hinter sich lässt. Sonst heißt es womöglich schon bald: Gute Nacht, Champions-League-Ambitionen.