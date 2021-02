BVB vor dem Derby zwischen voller Kraft und Lethargie

Ganz grundsätzlich wirft der Fußball in diesen Wochen viele Fragen auf. Dabei ist Borussia Dortmund fernab der Pandemie-Diskussion dann doch ein sehr spezieller Fall. Nicht einmal die Verantwortlichen werden schlau aus den schon grotesk wechselhaften Präsentationen des kriselnden Branchenriesen. Noch im Herbst vergangenen Jahres formulierte Nationalspieler Emre Can vollmundig Titelansprüche in der Bundesliga. Ein Vierteljahr später würde der BVB alles unterschreiben, was ihm auch für die kommende Spielzeit einen Platz in der Champions League gewährt. Die Not rund um den Borsigplatz ist gerade ziemlich groß.

Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Platz vier aktuell. Dies ist aufzuholen, sollte Dortmund alsbald durchgängig Spaß daran finden, das gesamte Potenzial auszuschöpfen. Bisher in dieser Saison gab es die volle Ladung nur in Sprühstößen. Hier und da einmal eine gute Halbzeit, ansonsten reichlich Lethargie. Nach den furchtbaren Heimschlappen gegen Köln (1:2) und Stuttgart (1:5) im auslaufenden Jahr 2020 schickten die Verantwortlichen Lucien Favre fort und erklärten damit den Trainer zum Schuldigen.

Gut zwei Monate später ist festzuhalten, dass der Schweizer möglicherweise zu Unrecht am Pranger stand. Weder die Leistungen noch die Ergebnisse des BVB sind besser geworden. Das Champions-League-3:2 am Mittwoch in Sevilla war eine punktuelle Aufhübschung der desillusionierenden Bilanz. Und es warf wieder einmal die Kernfrage auf: Warum nicht öfter so?

Nur Sechster nach 21 Spielen

Dortmund fehlt viel in dieser Saison. Die Mannschaft brennt nicht. Schlechte Tage werden früh im Spiel als solche wahr- und in der Folge hingenommen. Das deckt sich nicht mit den hohen Ansprüchen des Clubs. In der Liga liegt der BVB nach 21 Spieltagen auf Platz sechs. Es ist eine leistungsgerechte Abbildung und die ungeschminkte Wahrheit. Abwehrchef Mats Hummels hat es nach dem 1:2 in Freiburg vor zwei Wochen mit der anderen versucht, als er dem unerfahrenen Favre-Nachfolger Edin Terzic zur Seite sprang und konstatierte, dass man unter dem Neuen „sehr viele Dinge sehr viel besser“ mache. Eine ziemlich exklusive Meinung.

18. gegen 6. – ein Top-Spiel ist das Derby nicht. Gleichwohl wird das Revier an diesem Samstag glühen. Es ist nicht die Zeit für Teilerfolge, dieses Spiel braucht einen Sieger, darüber herrscht Einigkeit in den Lagern. Nur eine der letzten sechs Ligapartien hat Dortmund gewonnen, auffällig ist die Anfälligkeit gegen Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Da fehlte es zuletzt nicht nur am Matchplan, sondern augenfällig auch an Disziplin und der Bereitschaft, sich vollends zu verausgaben. Und dann ist da noch die Verwundbarkeit in der Defensive: In neun der zehn Bundesligaspiele unter der Führung Terzics kassierte der BVB mindestens einen Gegentreffer.

Dortmund ist in dieser Saison zuverlässig unzuverlässig. Ein Sieg im Derby würde viele enttäuschte Fans zumindest vorübergehend besänftigen. Aber kaum beruhigen. Die Gefahr, dass die Mannschaft direkt im nächsten Spiel wieder irrlichtert, kann niemand seriös wegdiskutieren.