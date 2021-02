Schalkes Büskens vor dem Derby: „Es gewinnt, wer es am meisten will“

Fünfmal war Michael „Mike“ Büskens schon als Trainer oder Co-Trainer auf Schalke, zudem sechs Jahre lang (Co-)Trainer der zweiten Mannschaft. Als Spieler bestritt der 52-Jährige 257 Bundesligaspiele für die Königsblauen, gewann 1997 als „Eurofighter“ unter Coach Huub Stevens den Uefa-Cup, wurde 2001 mit seinem Team „Meister der Herzen“ und holte wenige Tage später sowie 2002 den DFB-Pokal. Für viele Fans ist „Bujo“ Büskens einer, der das Malocher-Image des Vereins perfekt verkörpert hat.

Seit dieser Woche hat der ehemalige Mittelfeldspieler seinen neuen Job angetreten: Zusammen mit Peter Knäbel und U-19-Trainer Norbert Elgert bildet er das „Team Kaderplanung“. Das Trio soll die zweigleisige Vorbereitung der Saison 2021/22 vorantreiben, nachdem Sportvorstand Jochen Schneider nur noch beratend zur Verfügung steht und im Sommer gehen muss. Kurz vor dem Derby antwortete Büskens auf die Fragen unseres Redakteurs Jürgen Beckgerd, ließ dabei allerdings Fragen zur aktuellen Situation des S04 unbeantwortet. Beispielsweise, ob er sich den Klassenerhalt noch vorstellen kann. Oder wie sich die Situation um Schneider auf die Mannschaft auswirkt oder wie er die Aufgabe des Kompetenzteams mit Elgert und Knäbel einschätzt.

Angesichts der Tabellensituation interessiert der ganz besondere Derby-Charakter des Spiels nicht wirklich – oder wie ist Ihre Einschätzung zum Spiel?

Büskens: Das Revierderby bleibt das Revierderby, egal wie die sportliche Situation der Clubs ist. Dass die drei Punkte in unserer aktuellen Situation ganz wichtig wären, steht außer Frage.

Wie sind Ihrer Meinung nach die Karten gemischt? Dortmund hat das Champions-League-Spiel vom Mittwoch noch in den Knochen, wirkt in der Saison nicht fehlerfrei ...

Büskens: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass am Ende des Tages nicht immer die aktuelle sportliche Form darüber entscheidet, wer das Derby gewinnt. Sondern die Mannschaft, die es am Spieltag mehr will.

Schalke scheint aufgrund der bisherigen Resultate in dieser Saison hoffnungslos unterlegen. Was stimmt Sie dennoch zuversichtlich?

Büskens: Vor knapp zwei Jahren haben wir uns auch in einer sportlich sehr schwierigen Ausgangslage befunden. Und trotzdem haben wir ein sehr überzeugendes Derby abgeliefert und in Dortmund gewonnen. Das zeigt, und das ist keine Plattitüde, im Derby ist immer alles möglich.

Sie haben viele Derbys bestritten: Ihr schönstes und Ihr schlimmstes?

Büskens: Meine zwei schönsten waren das 2:2 im Westfalenstadion mit dem Ausgleichstreffer von Torhüter Jens Lehmann kurz vor Schluss im Dezember 1997 und der 4:2-Sieg an der Seite von ­Huub Stevens im April 2019. Da ich ein positiver Mensch bin, habe ich die negativen Erinnerungen gestrichen (schmunzelt).

Erkennen, erwarten Sie eine „besondere“ Rivalität auf dem Platz auch ohne Zuschauer? Im Hinspiel konnte man den Eindruck nicht unbedingt gewinnen.

Büskens: Natürlich vermissen wir alle diese knisternde Atmosphäre beim Derby, die durch unsere Fans erzeugt wird. Aber leider müssen wir mit diesen Umständen schon seit längerer Zeit klarkommen und das Bestmögliche draus machen.