BVB verschärft im Derby die Schalker Hoffnungslosigkeit

Die 9 stand vor dem 98.(!) Derby wie eine 1. Neun Punkte. Neun Punkte, die Borussia Dortmund von den Champions-League-Plätzen trennten. Neun Punkte, die der FC Schalke 04 von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt war. Neun: Das ist die Verwirklichung jedes Gleichgewichts, die Vollkommenheit. Es ist das Zeichen jedes Umkreises. (360 Grad, Quersumme = 9), heißt es beispielsweise beim persischen Philosophen Avicenia. Um im Bild zu bleiben: Für Schalke wird der Abstiegskampf spätestens seit Samstag wie die Suche nach der Quadratur des Kreises: ein hoffnungsloses Unterfangen.

Einige Fans schlagen über die Strenge Es sah ein wenig bedrohlich aus, was sich da nach dem Revierderby vor der Schalke-Arena anzukündigen schien: Rund 200 Anhänger der Königsblauen hatten sich vor dem Eingang West versammelt, machten aus ihrem Unmut über die Schalker Niederlage keinen Hehl. Zunächst hieß es, die Fans hätten versucht, ein Eingangstor zu stürmen. Völlig untypisch wurde den vom Spiel berichtenden Journalisten der Ausgang aus dem Stadion „aus Sicherheitsgründen“, wie es ein Ordner wiedergab, über einen Zugangsbereich verwehrt. Zahlreiche Polizisten hatten den Aufmarsch beobachtet und begleiten müssen. Die Polizei berichtete später über ein eingeleitetes Strafverfahren gegen einen Fan. Auch vor dem Trainingsgelände der Dortmunder kam es zu einer Ansammlung größerer Fan-Gruppen. Der BVB räumte nach den Jubelfeiern Verstöße gegen die Corona-Regeln ein. Dies sei „nicht zu tolerieren“, hieß es in einer Stellungnahme des Clubs am Sonntag. Demnach hatten 150 bis 200 Anhänger das Team bei ihrer Rückkehr nach Dortmund bejubelt und dabei teils weder Masken getragen noch den Abstand gehalten. Einige Spieler im Mannschaftsbus jubelten den Fans zu ...

Nach dem Ruhrrevier-Schlager hat sich für Borussia Dortmund die 9 gedreht, ist zur 6 geworden. Sechs Punkte liegt Schwarz-Gelb noch hinter Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Der Derby-Sieg brachte Dortmund wieder in Schlagdistanz zu den elitären Tabellenplatzen. Für Schalke ist nach der verdienten 0:4 (0:2)-Niederlage die Neun wie ein Damoklesschwert. Neun Punkte weisen die Knappen in der Tabelle aus, neun sind es bis zum Relegationsplatz. Borussia Dortmund – ausgerechnet! – hatte gegen den Erzrivalen das Hämmerchen herausgeholt und dessen Sargnagel noch ein wenig tiefer eingeschlagen. Abstieg. Kaum jemand glaubt noch an den Klassenerhalt, selbst Trainer Christian Gross – der vierte Versuch, das nun Unfassbare zu vermeiden nach David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens – bemüht Phrasen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte der Coach nach den Gegentoren von Jadon Sancho (42.), Erling Haaland (45.), Raphael Guerreiro (60.) und erneut Haaland (79.). Beim ersten patzte Schalkes Benjamin Stambouli mit einem schlampigen Abspielversuch vor dem eigenen Strafraum, beim zweiten gab Haaland eine Bewerbung zum „Tor des Monats“ ab und traf sehenswert per Seitfallzieher. Bei den Toren drei und vier spielte Dortmund wie ein echter Champions-League-Kandidat. Extraklasse, eine wahre Stafettenball-Liebhaberei war das. Guerreiro auf Kapitän Marco Reus, der zurück auf Guerreiro – hinein ins Glück zum 3:0. Die Formvollendung besorgte Haaland nach perfekter Hereingabe von der Grundlinie durch Jude Bellingham. Schalke verzeichnete einen Innenpfostentreffer (51.) durch Suat Serdar. Es hätte in einer kurzen Drangphase der Gastgeber vielleicht ein wenig mehr Spannung ins Derby bringen können, wenn Schalke noch mal herangekommen wäre. Das 3:0 zog den Knappen den Stecker. „Den Doppelschlag vor der Pause konnten wir ein wenig kompensieren durch eine gute Viertelstunde danach. Gelingt uns da das Tor, hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen können“, sagte Gross. Er sagte aber auch: „Mit 0:4 zu verlieren ist bitter, hart. Es hat uns an Persönlichkeiten gefehlt“. Nach dem Warmmachen fiel Innenverteidiger Shkodran Mustafi auch noch verletzt aus. Im Spiel erwischte es Torhüter Ralf Fährmann nach einem Zusammenprall mit Haaland, er musste wegen malader Bauchmuskeln durch Michael Langer ersetzt werden (32.).

Kommentar: Ruhrrivalen getrennt Nichts geht mehr für den FC Schalke 04? Der Abstieg besiegelt nach dem 0:4 im Derby? Wahrscheinlich. Wer mit neun Punkten nach 22 Spielen Letzter ist, darf nicht behaupten, erstligatauglich zu sein. Aber man darf den Knappen zugestehen, dass sie sich an das Unwahrscheinliche klammern. Man darf mit ihnen fühlen in ihrer Unfähigkeit, Gründe für den erschreckenden sportlichen Niedergang zu finden und diese auch abzustellen. Ja, Entscheidungen liefen ins Leere, viele Fehler wurden gemacht. Die Trainerschraube wurde überdreht, die Neuzugänge zünden überhaupt nicht, die Mannschaft funktioniert nur ansatzweise. Ganz anders Borussia Dortmund: Der BVB glänzt wieder nach zwischenzeitlich drohendem Absturz ins Tabellen-Niemandsland. In Sevilla und nun im Derby zeigte sich das Team unter Interims-Coach Edin Terzic in ganz starker Verfassung. Borussia hat in der Stagnation die Zeit genutzt. Schalke läuft sie aktuell davon. Jürgen Beckgerd ...

Auf der anderen Seite sah BVB-Trainer Edin Terzic seine Jungs im Aufwind: „Die Art und Weise, wie wir die Tore herausgespielt haben, macht uns sehr zufrieden. Wie wir in Sevilla und hier aufgetreten sind, ist das, was wir uns vorstellen“, sah der Coach die Fortsetzung des sehr starken Auftritts zuvor in der Champions League.

Wie bitter es für Schalke bestellt ist bei noch zwölf ausstehenden Spielen, machte Reus nach seinem 300. Bundesliga-Spiel deutlich: „Wenn ich’s mir aussuchen könnte, dann würde ich sie drin lassen.“