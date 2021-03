Als es Mahmoud Dahoud im Sommer 2017 von Borussia Mönchengladbach ein Stück weiter ostwärts zu Borussia Dortmund zog, da hatten in der Chefetage des BVB vermutlich alle das Gefühl, für vergleichsweise kleines Geld einen großen Transfer getätigt zu haben. Schließlich galt der junge Mann, damals 21-jährig, als Spieler mit vorzüglicher Perspektive und ungeheurem Potenzial. Zwölf Millionen Euro überwies die eine Borussia an die andere im Zuge des Umzugs, gefühlt ein Schnäppchen im Vergleich zu den Investitionen in Maximilian Philipp (20 Mio.), Andrej Jarmolenko (25 Mio.) im gleichen sowie in Mario Götze (25 Mio.) und Andre Schürrle (30 Mio.) im Jahr zuvor.