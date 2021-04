Flick will Bayern verlassen – freiwillig und bald

Beim FC Bayern ist das in der Regel so: Trainer erfüllen ihren Vertrag, weil es in der bewegten Branche kaum eine bessere Anstellung gibt. Oder sie werden davongejagt, weil sie den hohen Ansprüchen des Clubs nicht (mehr) genügen. Niko Kovac , Carlo Ancelotti, Louis van Gaal und Jürgen Klinsmann waren die Letzten, die die unangenehme Erfahrung machten. Jupp Heynckes ging in den Ruhestand, Pep Guardiola fand – nach eigenem Ermessen – eine noch reizvollere Herausforderung. Eigentlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz: Einen Verein von der Größe und vom Glanz der Münchner verlässt kein Trainer freiwillig. Hansi Flick bricht nun mit dem Tabu – es ist auch in der bemerkenswerten Geschichte des FC Bayern ein besonderer Vorgang. „Ich habe dem Verein gesagt, dass ich den Vertrag am Ende der Saison auflösen möchte“, erklärte der Coach am Samstag.

Der Verein brauchte eine Nacht und mehr als die Hälfte des Sonntags, um auf den Flick-Vorstoß zu reagieren. „Der FC Bayern missbilligt die erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen“, hieß es in einer Vorstandserklärung. Die Partie findet am Samstag statt, so ganz rasch, ohne demonstrativen Widerstand und wahrscheinliche Ablöseforderung (im Zweifel an den DFB ) möchten die Münchner den Coach nicht ziehen lassen.

Erst im vergangenen August hat Flick mit den Roten die Champions League gewonnen, Ende Mai gibt es die neunte Deutsche Meisterschaft in Folge zu feiern. Es ist nicht gar so schlecht bestellt um den Rekordtitelträger, gleichwohl ist die Stimmung etwas angespannt. Nach dem Ausscheiden zunächst im DFB-Pokal (gegen Zweitligist Holstein Kiel) und just in der Champions League gegen Paris St. Germain fehlt der Torte die Sahne. Und ohne die schmeckt’s den Bayern nicht. Deshalb gibt es stille Zweifel an der Tauglichkeit Flicks; an ihm, den nach dem Champions-League-Triumph noch alle als Supersuper-Trainer überschwänglich lobpriesen.

Nun war niemand von den Entscheidern in den acht Monaten danach so forsch – oder so frech – , Flicks Arbeit öffentlich zu kritisieren. Andererseits sprang ihm im Zwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic über die Transferpolitik auch keiner der Chefs zur Seite. Mit einem präsidialen Machtwort hätte der Streit beendet werden können. Flick wären damit fortwährend unangenehme und tief bohrende Nachfragen erspart geblieben. Und darüber hinaus hätte ein klares Bekenntnis auch als Vertrauensbeweis getaugt.

Nachfolger von Kovac

Als Hansi Flick im November 2019 in München das Amt des gefeuerten Niko Kovac übernahm, war er nicht erste, sondern zweite Wahl. Eine Lösung in der Not. Zweifel räumte er mit andauerndem Erfolg aus. Unter der Führung des Lückenfüllers gewannen die Münchner binnen eines Jahres sechs und damit alle möglichen Titel. Irgendwann war Flick kein Platzhalter mehr. „Er hat das Licht wieder angeschaltet“, sagte Clubchef Karl-Heinz Rummenigge voller Anerkennung. Es war eine von vielen Elogen auf den grundsätzlich eher zurückhaltenden Coach.

Wahrscheinlich wird es trotzdem eine Zeit gegeben haben, in der Flick sich richtig wohlfühlte beim großen FC Bayern und in der er überzeugt war, seinen Vertrag, der ja erst im Juni 2023 endet, erfüllen zu können. Es war ein Irrglaube, diese Erkenntnis trug er offenbar schon einige Wochen in sich. Die passive Haltung seiner Vorgesetzten im Diskurs mit Salihamidzic, irgendwie auch Ausdruck geschrumpfter Wertschätzung, wird ihn bestärkt haben. Nun ist es raus. Die öffentliche Erklärung vor laufenden Kameras unmittelbar nach dem Sieg in Wolfsburg war ein Befreiungsschlag für Flick. Und womöglich auch eine gut gesetzte Spitze – der üblichen Presseerklärung des Vereins kam er jedenfalls zuvor. Auch das ist in der Regel in München anders.