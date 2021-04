Der Abstiegsprozess war ein schleichender und daher ein gefährlicher. Keiner hatte Schalke 04 – Vizemeister der Saison 2017/2018 – auf der Rechnung. Alle sonnten sich in diesem Gefühl: Der Verein – für viele seiner Liebhaber einer Religion gleichkommend – verfügt über eine Strahlkraft sondergleichen und auf ewig. So dachte man intern. Vizemeister, Bayern-Jäger, dritte Kraft: 15-mal war Schalke in den vergangenen 20 Jahren im internationalen Geschäft. Spieler bekamen mehr als sie verdienten – zu viele Flops, zu wenige Tops. Funktionäre glänzten vor allem im Scheinwerflicht. An Kompetenz hat es gefehlt – Versagen auf allen Ebenen. Hat der Abstieg etwas Endgültiges? Schalke muss sich neu erfinden, konsolidieren, modernisieren, ohne seine mitunter skurrile Geschichte(n) seit 1904 zu vergessen. Der Verein: Heimat, Religion und Zuflucht für viele. Der Glaube daran droht verloren zu gehen.

Für eine Religion ist das das Schlimmste.