Diese denkwürdigen 48 Stunden von Sonntag- bis Dienstagnacht haben gezeigt, dass im Fußball doch nicht alle Macht beim Geld liegen muss. Fans, (Ex-)Profis, Trainer, Funktionäre, Medien – der Chor der Gegenstimmen zur Super League war vielstimmig, einheitlich, wuchtig. Eine starke Allianz. Ein Pro war nirgends zu vernehmen.

Gut so. Fragen bleiben dennoch. War es Zufall, dass der Vorstoß parallel zur kaum weniger diskutablen, aber plötzlich in den Hintergrund gerückten Champions-League-Reform passierte? Auch hier wäre breiter Widerstand wünschenswert. Das Schweizer Modell in einer Gesamttabelle mag noch reizvoll sein, da die Vorrunde aktuell todlangweilig ist. Wildcards, vergeben nach einem Uefa-Ranking, führen den Wettbewerb jedoch ad absurdum. Wenn Clubs, die in nationalen Ligen teils deutlich die Königsklasse zu verpassen drohen (wie derzeit Liverpool, Arsenal oder der BVB), doch noch Schlupflöcher finden, stirbt ein weiteres Stück des Sportgedankens und die ohnehin viel zu große Kluft wächst weiter.