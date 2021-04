Der BVB und seine Abhängigkeit von Haaland

DortmundZwischendurch ließ Erling Haaland nicht nur die Lippen vibrieren. Er schoss auch ein Luftloch und schüttelte den Kopf – alles aus Ärger und Enttäuschung über vertane Chancen. 23 Tore hat der Norweger in dieser Saison bereits erzielt. Dass beim 2:0-Sieg Borussia Dortmunds am Mittwochabend gegen Union Berlin keines dazukam, war fast schon grotesk angesichts der besonderen Abschluss-Qualitäten des kantigen Angreifers. Dabei war eigentlich alles wie immer: Der 20-Jährige wurde von seinen Mitspielern gesucht und bedient. Nur die letzte Ballberührung führte diesmal nicht ans Ziel. „Wir sind es gewohnt, dass er die Dinger reinmacht. Deshalb waren wir diesmal etwas verwundert“, sagte Trainer Edin Terzic später.

Seit Haaland ein Borusse ist, hat Dortmund wieder einen Neuner mit explosiver Durchschlagskraft. Zuvor mussten sich Marco Reus, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Mario Götze auf dieser Position versuchen – mit wenig Begeisterung und sehr dezentem Erfolg. Keiner von ihnen ist ein wirklicher Mittelstürmer. Haaland hat dieses Gen, vieles im offensiven Spiel des BVB ist auf ihn zugeschnitten. Es wäre fahrlässig, den verlässlichen Vollstrecker nicht in den Fokus zu rücken. Andererseits wird die Abhängigkeit vom Wikinger sehr deutlich, wenn er keinen guten Tag erwischt. Gewiss ist das eher die Ausnahme – wie am Mittwoch gegen Union Berlin. Erst scheiterte Haaland mit einem Elfmeter, später mehrfach in sehr aussichtsreicher Situation. Ohne Befreiung durch den zweiten Tagestreffer arbeitete sich der BVB mühsam über die Zeit. Erst kurz vor dem Abpfiff entschied Raphael Guerreiro die Partie.

Samstag gegen Wolfsburg

Mit diesem dritten Sieg in Reihe hielt der BVB seine Champions-League-Ambitionen aufrecht. Doch vorerst bleibt er der Getriebene im Hase-und-Igel-Spiel um künftige Millionen-Einnahmen. Am Samstag in Wolfsburg kann Dortmund die weiterhin missliche Lage verbessern. Es kann allerdings auch in die andere Richtung gehen. „Wir wollen den Rückstand auf zwei Punkte verringern. Dazu brauchen wir eine extrem gute Leistung“, sagt Edin Terzic. Der Coach wird da gewiss auch an Erling Haaland denken. Wenn er nicht trifft, wird’s schwierig für den BVB. Sieben der zehn Saison-Niederlagen kassierte er ohne Tor des Norwegers.

Es wird Haaland freuen, dass seit Mittwoch auch Jadon Sancho wieder auf dem Platz steht. Der Engländer, der infolge eines Muskelbündelrisses sechs Spiele verpasste, ist Dortmunds bester Torvorbereiter und somit größter Unterstützer des Mittelstürmers. Umstellen muss Terzic in der Deckung, Abwehrchef Mats Hummels sitzt in Wolfsburg eine Gelbsperre ab. Sehr zum Verdruss seines Trainers. Er sagte am Mittwochabend: „Das ist das Ärgerliche. Es war mit die unnötigste Gelbe Karte, die man sich vorstellen kann.“