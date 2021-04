Die Aufarbeitung der Horrorsaison 2019/20 sollte an der Weser ohne Tabus ausfallen. Nur mit viel Glück rettete sich Werder Bremen in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim. 31 Punkte reichten zum Klassenerhalt. Anschließend würde alles besser werden. Wurde es aber nicht. Zehn Monate später haben die Hanseaten sogar einen Zähler weniger als in der vergangenen Serie. Dass in den drei verbliebenen Partien (gegen Leverkusen und Gladbach, dazwischen in Augsburg) viele weitere hinzukommen, ist nicht garantiert. Seit rund zehn Jahren befindet sich der SVW mal mehr, mal weniger im Abstiegskampf. Aktuell spricht der Trend so deutlich gegen das Gründungsmitglied, dass vielen Fans angst und bange ist. Trainer Florian Kohfeldt erhielt nach zuletzt sieben Schlappen am Stück (Clubnegativrekord) ein ziemlich untypisches Ultimatum. Im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/ARD) möchten die Bosse eine klare Leistungssteigerung sehen, auch das Ergebnis sollte nicht zu heftig ausfallen.