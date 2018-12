Der Herbstmeister schlägt zurück

Das Spitzenspiel hielt erst nach langer Anlaufphase, was es versprach. Der Erste gegen den ersten Verfolger unter Flutlicht, ein Leckerbissen zum Ausklang der Hinrunde, der kurz vor der Halbzeit auf einmal doch Schwung entwickelte. Mit dem Ergebnis, dass Borussia Dortmund den Namensvetter aus Mönchengladbach durch das 2:1 (1:1) auf Distanz (neun Punkte) hielt. Der Herbstmeister war an diesem Abend reifer, mutiger, auch geduldiger und hatte mit dem doppelten Vorbereiter Mario Götze einen guten Joker in der Hinterhand. Der Aussetzer von Düsseldorf ist verdaut, auch die Bayern können allenfalls auf sechs Zähler heranrücken. Komfortabel.

Sagenhafte sechsmal veränderte BVB-Trainer Lucien Favre seine Startelf im Vergleich zur ersten Saison-Niederlage bei Fortuna (1:2). Teils erzwungen, weil verletzungsbedingt (Abdou Diallo, Manuel Akanji), teils auch freiwillig. So begannen Paco Alcacer, Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Achraf Hakimi, Ömer Toprak und Julian Weigl, der aus der Not zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde. Für Götze, Jacob Bruun Larsen, Christian Pulisic und Marcel Schmelzer war kein Platz. Auch auf Fohlen-Seite tat sich etwas, aber im kleineren Rahmen. Christoph Kramer und Patrick Herrmann ersetzten den nun auch noch lädierten Nico Elvedi und Ibrahima Traoré.

Den unbedingten Willen, die Schmach vom Dienstag zu tilgen, ließen die Hauherren ihren Anhang spüren und zwangen Gladbach im Aufbau zu einigen Fehlern. Doch die Absicherung des Herausforderers stand. Klare Abschlüsse ließen auf sich warten, vieles wirkte statisch. Bis Guerreiro und Alcacer im Tiki-Taka-Stil Marco Reus einsetzten, der aber frei an Keeper Yann Sommer scheiterte (20.). Oftmals kam der Spitzenreiter nicht in die Räume gegen eine tief gestaffelte und flexible Gäste-Deckung. Wenig Risiko, viel Defensivtreue – so begegneten die Niederrheiner den müden Knochen nach der englischen Woche.

Erst als die Gladbacher mal etwas aufgerückt waren und der Sekunden später untröstliche Youngster Louis Beyer den Ball gegen Guerreiro vertändelte, ging es schnell: direktes steiles Anspiel auf Reus, (kein idealer) Querpass auf den gerade für den angeschlagenen Alcacer eingewechselten Götze, weitergeleitet zu Sancho – und der jagte die Kugel durch den Mini-Korridor zwischen Oscar Wendts Fußspitze und Sommers Fingerkuppen aus spitzem Winkel ins lange Eck (42.). Verdient, ja. Aber angedeutet hatte sich die Führung nicht.

Auf einmal nahm das Gipfeltreffen jetzt Fahrt auf, denn noch vor der Pause glich der Tabellenzweite aus. Denis Zakarias Flanke fiel über Umwege Kramer vor die Füße, der aus vier Metern mühelos traf (45.+1). Die VfL-Fans jubelten zweimal. Erst, als der Ball im Netz zappelte, dann als Schiedsrichter Felix Zwayer aus dem Kölner Keller grünes Licht erhielt, obwohl der Schütze sich den Ball selbst an die Hand geköpft hatte.

Der Treffer bewirkte aber, dass die Gladbacher ihr Heil nach dem Seitenwechsel sofort wieder in der Abwehr suchten. Das rächte sich. Noch nicht bei Götzes Rückpass auf Guerreiro (47.), aber kurz darauf. Diesmal brachte er das Leder scharf hinter die letzte Abwehrlinie, wo Reus mit dem langen Bein wartete und die erneute Führung besorgte (54.). Ein Freistoß des Torschützen an den Pfosten hätte schon fast die Entscheidung bedeutet (65.). Einen Fohlen-Ansturm gab es aber nicht mehr. Die Viererkette um die umsichtige Aushilfe Weigl blieb cool, ließ keine einzige Torannäherung zu. Der Überraschungszweite stieß diesmal an seine Grenzen. Und der BVB freut sich über einsame Feiertage an der Spitze.