Der Debütantenball von Dortmund

Luca Waldschmidt, Robin Koch , Nadiem Amiri und Suat Serdar– sie waren die nächsten Debütanten im Nationaltrikot der deutschen Auswahl, Nummer 102 bis 105 in der Ära (seit 2008) von Bundestrainer Joachim Löw . Mehr Neulinge ging nicht an diesem Abend, und es war kein schlechter Einstand für sie, denn der Klassiker gegen Argentinien endete mit 2:2 (2:0) in Dortmund vor 45 197 Zuschauern. Ein bemerkenswerter Vermerk in ihrem fußballerischen Lebenslauf. Der überragende Bayern-Angreifer Serge Gnabry (15.) und Leverkusens Kai Havertz (22.) trafen, ehe Lucas Alario (66.) auf 1:2 verkürzte und Lucas Ocampos (85.) das 2:2 markierte.

Die Not war groß, riesengroß. Anders war das Startelf-Debüt von Robin Koch nicht zu erklären, weil sich auch noch der Debütant in Warteschleife, Niklas Stark (Hertha BSC), mit einem Magen-Darm-Infekt kurzfristig abgemeldet hatte. Nach 57 Erstliga-Spielen, die er allesamt für den SC Freiburg bestritt, war der Defensiv-Spezialist Koch allererste Wahl mit dem Adler auf der Brust an der Seite von Niklas Süle.

Ein paar Kilometer entfernt dürfte der ausrangierte Dortmunder Starverteidiger Mats Hummels die Partie vermutlich vor dem TV verfolgt haben. Hummels war von Löw im Zeichen des Umbruchs Anfang des Jahres aussortiert worden, nun plagten den Bundestrainer jede Menge Sorgen in der Verteidigung. Na klar, eine Rückholaktion auf die Schnelle hätte es sowieso nicht gegeben. Dennoch musste sich Koch sofort auch diesem Quervergleich stellen, nicht wenige fordern so oder so die Hummels-Reaktivierung. Löw hatte jedenfalls Vorschusslorbeer verteilt: „Robin und Freiburg sind auf einem guten Weg. Er ist auf allen Abwehrpositionen einsetzbar.“

Die Anzahl der Ausfälle bei der DFB-Auswahl lag dabei über einem Dutzend. Auch die Gauchos hatte keine 1a-Auswahl zusammen. Prominenteste Namen waren noch Marcos Rojo, Vize-Weltmeister von 2014, von Manchester United sowie Paulo Dybala (Juventus Turin) und Nicolas Otamendi (Manchester City). Lionel Messi, das kickende Genie aus Barcelona, war gesperrt.

Die Stimmung? Na ja, die Dortmunder Arena war nicht einmal ansatzweise ausverkauft, die Oberränge blieben unbesetzt, die stadionumgreifende „La Ola“ war nur im Unterrang möglich. Einem ordinären BVB-Fan trieb das wohl einen kalten Schauer über den Rücken. Nicht vollbesetzt der Fußball-Tempel? Furchtbar.

Aber Fußball wurde auch gespielt, richtig guter sogar, allen Widrigkeiten zum Trotz. Joshua Kimmich wurde zum Chef als Kapitän ernannt, und meinte dann gleich auch als Rauhbein etwas bewirken zu müssen beim rustikalen Tritt gegen Leandor Parades. Was wohl nicht mehr oder weniger bedeutete: halbe Sachen gibt es heute nicht. Das wirkte.

Und das Löw-Team zeigte was, vorzugsweise über die rechte Seite. Belohnt wurde das durch das 1:0 von Serge Gnabry, der die Vorarbeit von Lukas Klostermann nach 15 Minuten fein veredelte. Wenig später waren es wieder Klostermann und Gnabry, die das 2:0 im Eiltempo vorbereiteten, Kai Havertz traf mühelos. Dann war da noch der Freistoß von Marcel Halstenberg an den Pfosten (30.). Es war durchaus furios vor der Pause, bei diesem Aufstellungs-Scrabble eine große Überraschung. Der Pfostenschuss von Rodrigo de Paul (30.) fiel nicht ins Gewicht. Die deutsche Notelf wusste zu gefallen.

Die Gäste wurden stärker nach dem Wechsel, zu sehr verließ sich das Löw-Team auf mögliche Konter. Als der eingewechselte Lucas Alario Marc-Andre ter Stegen zum 1:2 (66.) überwand, bekam die Partie wieder Farbe. Bei der Flanke von Marcos Acuna verschätzte sich der Freiburger Koch und machte den Weg zum Anschlusstreffer frei.

Überhaupt zeigte sich die Albiceleste nun engagierter als vor der Pause, vor allem Alario bereitete der deutschen Defensive diverse Probleme, die Führung wackelte beim Debütantenball von Dortmund. Argentinien wollte die Niederlage abwenden, die DFB-Abwehr half mit, als Lucas Ocampos den Endstand herstellte.