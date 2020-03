Szenen wie jetzt in Sinsheim, davor in Gladbach und mehrmals in BVB-Blöcken sind beschämend und gehören in kein Fußballstadion. Verantwortliche Fans sollten die volle Schärfe an Sanktionen erfahren, aber auch diesmal werden einzelne vermutlich kaum ausfindig zu machen sein. Warum auch immer. Solche Vorfälle sind geschmacklos, darin besteht weitgehend Einigkeit.