Geschäftsführer Cramer im Interview: BVB in „stabiler Seitenlage“

Dortmund -

Von Wilfried Sprenger

Der Münsteraner Carsten Cramer steckt als Geschäftsführer von Bundesliga-Spitzenclub Borussia Dortmund wie die gesamte Branche in einer ungewissen Zeit. Warum er keineswegs an die millionenschweren Profis, sondern vielmehr an normale Arbeitnehmer im Fußball denkt, wie schwer aber auch die wirtschaftlichen Verluste wiegen, erläutert er im Interview.