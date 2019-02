« Marco hat schon 17 Pflichtspieltore für uns geschossen und elf Vorlagen gegeben. Er ist einer der wichtigsten Spieler für uns, und wir sind Tabellenführer der Bundesliga», sagte der Belgier dem «Sportbuzzer».

Fußball-Nationalspieler Reus ist im Champions-League-Hinspiel des BVB bei Tottenham Hotspur allerdings nicht dabei. «Schade, dass er im Hinspiel fehlen wird», sagte Witsel . Neben Reus muss der BVB auch auf Paco Alcácer verzichten. Auch Lukasz Piszczek (Fersenprobleme) und Julian Weigl (krank) sind nicht Borussia Dortmund mit nach London geflogen.

Der 30-Jährige Belgier glaubt nicht, «dass die Premier League in Gänze besser als die Bundesliga ist. Es geht dabei vor allem um den medialen Hype», sagte Witsel. Viel mehr Menschen in der Welt würden die Premier League im TV sehen, weil sie fast überall empfangbar sei. «Die internationalen Medien orientieren sich auch aus historischen Gründen eher nach England als nach Deutschland, Italien oder Frankreich. Ich sehe aber keinen gravierenden Unterschied in der Qualität des Fußballs.»