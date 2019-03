«Als Trainer würde ich der Mannschaft zwei Dinge mitgeben», sagte der Sky-Experte der Deutschen Presse-Agentur : «Ich würde sie an die guten Leistungen der Hinrunde erinnern. Und an das 4:0 gegen Atlético Madrid. Da haben sie gezeigt, dass sie es können. Auch wenn es kein K.o.-Spiel war.»

Die Dortmunder hatten in England mit 0:3 verloren, die Hoffnungen vor dem Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) sind deshalb gering. «Das Hinspielergebnis und das Momentum nach den jüngsten Leistungen in der Liga sprechen nicht für ein Weiterkommen», sagte Matthäus : «Tottenham hat hohe Qualität, spielt mit großer Disziplin und starker Physis. Und sie werden den BVB trotz des Hinspielergebnisses sicher nicht unterschätzen. Deshalb braucht Dortmund schon einen absoluten Traum-Tag, um noch weiterzukommen.»

Die Diskussion über den Friseur-Besuch am Tag vor dem Hinspiel im Hotel hält Matthäus zumindest für überbewertet. «Ich möchte nicht wissen, was bei anderen am Tag vor dem Spiel los ist», sagt er: «Am Friseur lag es sicher nicht. Aber sie haben Angriffsfläche geboten.»