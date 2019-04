«Wenn ich die Champions League gewonnen habe, bin ich auf jeden Fall weg. Dann gehe ich irgendwo noch zwei oder drei Jahre kicken», sagte der gebürtige Berliner und frühere Bundesliga-Profi in einem Interview des Bezahlsenders DAZN. Boateng , der lange als Enfant terrible im Profifußball galt, möchte nach seiner Karriere Spielerberater werden.

«Ich möchte ein Vorbild für die Jugend sein. Nach meiner aktiven Laufbahn möchte ich deshalb auch Berater werden», sagte der 32-Jährige. Er wolle niemand sein, der das schnelle Geld suche, sondern jemand, «der den Jungs auch bei Lebensfragen zur Seite steht, die nicht zwangsläufig mit dem Fußball zusammenhängen: Wie legt man beispielsweise sein Geld vernünftig an?»

Boateng war im vergangenen Jahr nach dem DFB-Pokalsieg von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München zunächst zu US Sassuolo Calcio nach Italien und dann im Winter überraschend als Leihgabe zum FC Barcelona gewechselt. Der exzentrische Offensivspieler betonte, dass sein Plan mit dem Beraterjob zu hundert Prozent stehe: «Ich will die Fußballschuhe abgeben, den Koffer packen und dann geht's los.» Der FC Barcelona tritt am Mittwoch im Champions-League-Halbfinale beim FC Liverpool an.