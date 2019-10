Der Tabellenvierte der Serie A kam beim Außenseiter KRC Genk in Belgien nicht über ein 0:0 hinaus. Napoli hatte Pech, als José Callejon nur den Pfosten traf und der polnische Fußball-Nationalspieler Arkadiusz Milik den Abpraller (15.) sowie in der 24. Minute einen Kopfball nur an die Latte setzte.

Die Italiener hatten zum Auftakt der Königsklasse etwas überraschend mit 2:0 gegen Jürgen Klopps Titelverteidiger FC Liverpool gewonnen. Genk hatte deutlich mit 2:6 bei Red Bull Salzburg verloren.