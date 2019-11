BVB-Dilemma vor dem Spiel in Barcelona

Als Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke vor einigen Wochen in einer Lesung seine Biographie „Echte Liebe: Ein Leben mit dem BVB “ vorstellte, saß einer lässig an seiner Seite, der dem Kultclub die schönsten Stunden im laufenden Jahrhundert geschenkt hat: Jürgen Klopp , eigens aus Liverpool angereist. Watzke und der Ex-Trainer sind ziemlich beste Freunde. Daran ist nun gar nichts zu kritisieren, und doch ist diese Linie in die Vergangenheit eines der Probleme des BVB. Dortmund hat inzwischen den vierten Klopp-Nachfolger eingestellt, aber noch immer schwebt der Meistercoach von 2011 und 2012 wie ein Geist, den sich alle zurückwünschen, über dem Fußball-Park. In fünf Jahren ist es dem Ballspielverein nicht wirklich gelungen, sich von der grenzenlosen Begeisterung für den ehemaligen Coach zu befreien. Wahrscheinlich würden sogar bettelarme Dosensammler einen Beitrag leisten, würde nur ein wenig Geld fehlen, um Klopp zur Heimkehr zu bewegen. Bisher hat es keiner der Erben geschafft, aus dem langen Schatten des Vorgängers herauszutreten.

Die Sehnsucht nach Jürgen Klopp ist auf den Tribünen groß, und sie wird noch größer und sofort lebendig diskutiert, wenn es auf dem Platz nicht läuft und Leistungen und Ergebnisse im scharfen Kontrast zum Anspruch stehen. So wie aktuell, wo der BVB öfter enttäuscht als überzeugt und sich in der Tabelle nicht nur hinter Mönchengladbach, Leipzig und dem FC Bayern einreiht, sondern auch noch Freiburg und Schalke vor sich sieht. Eine Ursachenforschung.

Der Trainer:

Lucien Favre hatte ein starkes erstes Jahr in Dortmund. Noch am letzten Spieltag gab es die Chance auf den Meistertitel. So nahe an den Bayern waren die Borussen zuletzt 2012. Aktuell gelingt es dem 62-Jährigen nicht, das Potenzial des Kaders freizulegen. Favre verzettelt sich taktisch, seine Mannschaft wirkt offensiv gefesselt und hat auch in defensiver Aufstellung erhebliche Defizite in der Verteidigung des eigenen Tores. Im Schnitt 1,5 Gegentore kassierte der Tabellensechste in der Liga. Da steht sogar Neuling Union Berlin besser da. Warum Favre den talentierten Innenverteidigern Dan-Axel Zagadou und Leonardi Balerdi keine Chance gibt, ist eines seiner gut gehüteten Geheimnisse.

Die Mannschaft:

Nominell hat Dortmund einen Spitzenkader, doch die gesamten PS brachte das Team bisher nur selten auf die Piste. Blutleere Vorstellungen häufen sich in erschreckender Regelmäßigkeit. Es ist ein Zeugnis von Charakterschwäche.

Der Kapitän:

Marco Reus, Fußballer des Jahres in der Saison 2018/2019, ist auf dem Platz ein Schatten seiner selbst und mit der Anführer-Rolle überfordert. Nach schwachen Leistungen des Teams sagt er stets, dass so etwas nicht wieder passieren dürfe. Wiederholungsschleife, so etwas nutzt sich ab.

Die Clubführung:

Über einige Jahre wurde der BVB für erfolgreiche Transfers beklatscht. Zuletzt häufte sich die Zahl der Fehlgriffe. Im Fall von André Schürrle wurden viele Millionen versenkt. Aber auch Spieler wie Sebastian Rode, Andrej Jarmolenko, Ömer Toprak, Jeremy Toljan, Maximilian Philipp und Abdou Diallo kamen nie richtig an. Aktuell stehen neben Balerdi und Zagadou mindestens auch Mario Götze, Mahmoud Dahoud und Nico Schulz zwischen den Türen.

Die DNA: