In der 87. Minute lief der Mann am Mittwochabend im Juventus-Trikot auf das Spielfeld und umarmte Turins Superstar Cristiano Ronaldo , der mit gequälter Miene mitmachte. Der Mann wurde von Ordnungshütern vom Platz geführt, riss dabei triumphierend beide Arme in die Luft und wurde von den Juve-Fans gefeiert.