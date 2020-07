Im hauseigenen «BullenTV» sagte der 30-Jährige, die Turnierform biete den Außenseitern ein bisschen mehr Chancen, weshalb er so weit wie möglich kommen möchte. «Ich spiele gegen die Besten am liebsten - aber erst am Ende», sagte der Ungar. RB trifft im Viertelfinale am 13. August auf Atletico Madrid , im Erfolgsfall wären Atalanta Bergamo oder Paris St. Germain Gegner im Halbfinale. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann startet am 22. Juli mit den Vorbereitungen auf das Turnier.

