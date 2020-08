Das Duo steht laut Club-Mitteilung nicht im 24-köpfigen Aufgebot von Trainer Zinedine Zidane . Bale hatte zuletzt in der Primera Division sehr selten gespielt, zum letzten Mal am 24. Juni, der Kolumbianer James Rodríguez am 21. Juni. Um beide Fußball-Profis gibt es Wechselspekulationen.

Kapitän Sergio Ramos reist zwar mit dem Team nach England, kann aber wegen einer Sperre nicht spielen. Real hatte das Hinspiel noch vor der Corona-Zwangspause mit 1:2 verloren.

© dpa-infocom, dpa:200805-99-56343/2