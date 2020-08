Da in den Münchnern und Paris Saint-Germain nun beide Endspielteilnehmer bereits über ihre nationalen Ligen direkt für die kommende Saison der Königsklasse qualifiziert sind, rückt der Erste der niederländischen Eredivisie in die Gruppenphase. Ansonsten hätte Ajax sich über die Playoffs erst für die Vorrunde qualifizieren müssen. «We back, baby», twitterte der Club am Mittwochabend.

2019 war der viermalige Sieger der Königsklasse erst im Halbfinale der Champions League gescheitert, in der Vorsaison kam das Aus bereits in der Gruppenphase. In den Niederlanden war der nationale Ligenbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Ajax stand zu diesem Zeitpunkt auf dem ersten Tabellenplatz, wurde aber nicht zum Meister bestimmt.

© dpa-infocom, dpa:200820-99-237989/2