«Wir wissen wie wichtig das Spiel ist. Wir stehen schon unter Druck und müssen fast gewinnen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Finale für uns», sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid vor dem Abschlusstraining der Spanier im Borussia-Park. Man müsse die Situation richtig einschätzen.

«Wir haben nur sechs Spiele in der Gruppenphase, da wird es mit einer Niederlage schon eng», sagte Kroos . Borussia habe ein starke Mannschaft, die vor allem zu Hause schon gute Gegner geschlagen habe, befand Kroos. «Sie haben sich gut entwickelt, und der Trainer hat gut eingeschlagen.»

Nach den beiden Niederlagen gegen Donezk (2:3) in der Champions League und den FC Cadiz (0:1) war auch Kritik an Madrids Trainer Zinedine Zidane aufgekommen, ehe Real am Samstag in Barcelona mit 3:1 gewinnen konnte. «Wir hatten nie Zweifel am Trainer. Wenn wir auch mal verlieren, stehen wir trotzdem zum Trainer. Es gibt solche Spiele», sagte Kroos. Er selbst sei glücklich in Madrid und denke nicht an einen Vereinswechsel. «Mir geht es gut bei Real. Meine Idee ist schon, meine Karriere hier zu beenden», sagte der 30-Jährige.

Zidane war mit dem Spiel und dem Ergebnis gegen den FC Barcelona sehr zufrieden. «Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine gute Leistung gezeigt», sagte der Real-Coach. Das erwarte er auch am Dienstag. «Das wird ein schwieriges Spiel. Wir müssen konzentriert und gut vorbereitet in die Partie gehen», sagte Zidane.

