Als Kevin-Prince Boateng genug hatte von den Affenlauten, ging er einfach vom Platz im Testspiel bei Aurora Pro Patria, seine Mitspieler trotteten hinterher, er war damals aktiv beim AC Mailand . Das hatte keiner zuvor ­gewagt, er wurde gefeiert und geehrt für seine Entschlossenheit. Sieben Jahre ist das her.

Seitdem hat sich einiges geändert, das Bewusstsein bei rassistischen Beleidigungen im öffentlichen Raum des Profifußballs zum Beispiel. Zivilcourage zeigten die Anhänger des SC Preußen Münster im Februar, als sie die Entgleisung eines Einzelnen gegen den Würzburger Leroy Kwadwo mit „Nazis raus!“-Rufen quittierten. Kwadwo sagte, dass der Fußball die Macht habe, solche Dinge zu beenden, indem er einfach nicht mehr stattfindet. Spielabbruch als Protestnote.

Reaktion als Initialzündung

In Paris fand das Champions-League-Spiel zwischen Paris und Istanbul am Dienstag nach 14 Minuten sein abruptes Ende. Die Profis zeigten Courage. Ohne den Impuls der Boateng-Reaktion als Initialzündung wäre vermutlich kommentarlos über „Der Schwarze da drüben – prüfe, wer er ist“ hinweggegangen worden. Das soll der vierte Offizielle gesagt haben, was die Spieler auf beiden Seiten erzürnte. In Wirklichkeit ging es darum, ob das N-Wort ausgesprochen wurde.

Aus Sicht der Spieler: klares Ja. Genau das ist Alltagsrassismus, damit war es durch und durch diskriminierend.

Fast alle gingen deshalb wie Sieger vom Feld, nur der europäische Dachverband, die Uefa, wollte die Partie unbedingt fortsetzen – ihrer intrinsischen Kampagne #notoracism zum Trotz. Es wird dauern, bis der Letzte verstanden hat.