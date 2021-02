Grund für die Verlegung sind die Einreise-Beschränkungen in Spanien aus Hochrisikoländern wie Großbritannien, in denen das Coronavirus mutiert ist. Damit ist auch das dritte Champions-League-Auswärtsspiel mit englischer Beteiligung verlegt worden. Die Hinspiele von RB Leipzig gegen den FC Liverpool (16. Februar) und von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City (24. Februar) finden nicht in Deutschland, sondern in Budapest statt.

Ähnlich sieht es in der Europa League aus. Dort werden die für den 18. Februar vorgesehenen Europa-League-Spiele zwischen Real Sociedad San Sebastian und Manchester United sowie zwischen Benfica Lissabon und dem FC Arsenal in Turin beziehungsweise Rom ausgetragen.

