«Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, das Spiel geht zu 65 Prozent an Liverpool», sagte der 62-Jährige der «Times». «Aber jetzt ist das ein 50:50-Spiel.»

Liverpool habe zu kämpfen und offensichtlich zu viele Verletzte. «Sie wirken nicht frisch, während Leipzig in sehr guter Form ist.» Das Achtelfinal-Hinspiel findet am 16. Februar (21.00 Uhr/Sky) aufgrund von deutschen Reisebeschränkungen in Budapest statt.

Rangnick , der selbst auf ein Engagement in der englischen Premier League hofft, schwärmte von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp . «Jürgen ist das Komplettpaket», sagte Rangnick. «Ich sehe kein Gebiet, auf dem er sich noch verbessern könnte.»

Seinen Leipziger Nachfolger Nagelsmann lernte Rangnick schon zu seiner Zeit in Hoffenheim kennen: «Da war er 22 und trainierte die U16. Man hat damals schon gesehen, dass er ein hoch talentierter Trainer ist. Er denkt wie im Schach immer ein oder zwei Züge voraus.»

