«Ich sehe keine Mannschaft in Europa, gegen die Gladbach chancenlos wäre. Dafür haben sie diese Saison schon zu viele richtig gute Spiele abgeliefert», sagte der 30-Jährige dem «Kicker».

Vor dem Hinspiel im Achtelfinale am Mittwoch in Budapest äußerte sich der Mittelfeldspieler auch anerkennend über die Arbeit von Sportdirektor Max Eberl . «Er findet immer die richtigen Worte. Ich bewundere ihn dafür, dass er auch mal gegen den Strom schwimmt, keine populistischen Antworten gibt, aber dennoch den Finger - wenn nötig - in die Wunde legt. Er wirkt immer sehr menschlich auf mich», sagte Gündogan .

© dpa-infocom, dpa:210222-99-537488/2