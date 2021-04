Demnach sollen in der Nacht zu Mittwoch um 02.45 Uhr sowie um 04.30 Uhr Feuerwerke vor dem Hotel gezündet worden sein, ein drittes Feuerwerk gegen 05.30 Uhr sei verhindert worden. Die Polizei Dortmund bestätigt das aber nicht.

«Uns liegen dazu keine Meldungen vor», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Aber die Feuerwehr war um 00.43 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. «Wir wurden wegen eines Feuerscheins im Außenbereich des Hotels gerufen», sagte ein Sprecher auf Anfrage. Vor Ort sei aber weder ein Feuerschein noch ein Feuerwerk gewesen.

Der englische Fußball-Club aus Manchester tritt am heutigen Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN und SKY)im Viertelfinalrückspiel der Champions League in Dortmund an. Das Hinspiel hatten die Engländer 2:1 gewonnen.

