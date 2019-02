Am Ende jubelt Werder – Borussia Dortmund fliegt aus dem Wettbewerb

Was für ein Pokalabend. 1:1 nach regulären 90 Minuten, 3:3 nach 120 – 81 365 Zuschauer wurden am Dienstagabend Zeuge einer denkwürdigen Partie zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Milot Rashica für die Gäste (5.) und Marco Reus (45.) für den BVB trafen in den regulären 90 Minuten. Das langt im Pokal bekanntlich nicht. Weiter ging’s. Zum Genießen: In Minute 105 schien US-Boy Christian Pulisic dem Spitzenreiter der Bundesliga mit seinem Tor zum 2:1 den Weg ins Viertelfinale zu ebnen. Alles gut. Dann schlug der „alte Mann“ Claudio Pizarro zu – 2:2 (107.). Wahnsinn! Als Zugabe ließ Achraf Hakimi nach 113 Minuten das 3:2 folgen. Das war’s. Von wegen. Martin Harnik (118.) köpfte den Gast zurück ins Spiel und bescherte der Menge im Signal Iduna Park das Elfmeterschießen. Das Werder für sich entschied, weil Paco Alcácer und Maximilian Philipp ihre Strafstöße verschossen. 5:7 – der BVB ist raus.

Stunden vor dem Aus hatte es in den sozialen Netzwerken etwas Stunk gegeben. Stein des Anstoßes: die Frisur des „Roten Teufels“ Axel Witsel. Den ausgefallenen Style des Belgiers hat sich der BVB zu Eigen gemacht. Den „Afro“ verkauft der Club jetzt in seinem Fan-Shop. Untermalt mit einem passenden Clip – Witsel kurvt in seinem Auto durch die Dortmunder Innenstadt und grüßt etliche Fans mit der derselben, ins Auge stechenden Mähne. Irgendwie peinlich finden Teile der schwarz-gelben Anhängerschaft. Trotzdem ein Renner im weiten Rund diese Perücke für schlappe 9,95 Euro. Und mollig warm für das Haupt bei nasskalten drei Grad im Kessel der Arena.

Dortmund verliert gegen Bremen im Elfmeterschießen 1/13 In der Bundesliga spitze, im DFB-Pokal nicht mehr dabei: Borussia Dortmund hat die Chance aufs nationale Double verspielt. Foto: Bernd Thissen

Mit dem dramatischen 2:4 im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen verabschiedete sich der Ligaprimus wie im Vorjahr bereits im Achtelfinale aus dem Wettbewerb. Foto: Bernd Thissen

Gehandicapt durch eine Erkältungswelle konnte der BVB von Trainer Lucien Favre am Dienstag nicht an die gute Form der vergangenen Wochen anknüpfen. Foto: Bernd Thissen

Zum Helden im Elfmeterschießen wurde Bremens Torhüter Jiri Pavlenka , der gleich zwei Dortmunder Elfmeter abwehren konnte. Foto: Bernd Thissen

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park hatten in den vorangegangenen 120 Minuten, nach denen es 3:3 (1:1, 1:1) gestanden hatte, Marco Reus (45.+3), Christian Pulisic (105. Minute) und Achraf Hakimi (113.) für den BVB getroffen. Foto: Bernd Thissen

Für die tapferen Bremer waren Milot Rashica (5.), Claudio Pizarro (108.) und Martin Harnik (119.) erfolgreich. Bremen steht zum 29. Mal im Viertelfinale. Foto: Bernd Thissen

«Normalerweise müssen drei Tore zu Hause reichen. Das war sehr, sehr bitter in der Summe - und dann auch noch im Elfmeterschießen zu verlieren. Das war ein gebrauchter Abend», sagte Dortmunds Ex-Weltmeister Mario Götze (r.). Foto: Bernd Thissen

Bremens 40 Jahre alter Altmeister Pizarro sagte: «Der Sieg heute hier ist der Wahnsinn! Wir haben es verdient, in die nächste Phase des Pokals zu kommen. Das war besonders für uns, wir haben gekämpft und auch die Tore gemacht.» Foto: Bernd Thissen

Vor allem das Fehlen der beiden Stammkeeper Bürki und Hitze bereitete Probleme. U23-Keeper Eric Oelschlägel rückte erstmals in einem Profi-Pflichtspiel ins Tor - ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. Foto: Bernd Thissen

Auf den frühen Rückstand reagierte der BVB mit Tempofußball und war bei einem Hackentrick von Mario Götze nach Zuspiel von Christian Pulisic dem Ausgleich in der 14. Minute nahe. Doch die gut gestaffelte Werder-Abwehr geriet zunächst nur selten ins Wanken. Foto: Bernd Thissen

Nach Wiederanpfiff musste der BVB mit dem Ausfall von Reus einen weiteren personellen Rückschlag hinnehmen. Foto: Bernd Thissen

Oelschlägel rettete Dortmund in der 89. Minute mit einem spektakulär gehaltenen Freistoß von Kruse in die Verlängerung. Dortmunds Thomas Delaney scheiterte in der Nachspielzeit knapp mit einem Kopfball. Foto: Bernd Thissen

Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs der Verlängerung schien Pulisic den viermaligen Pokalsieger nach einer starken Einzelleistung erlöst zu haben. Doch dem eingewechselten Routinier Pizarro gelang in einer hochdramatischen Schlussphase erst der Ausgleich, ehe wieder Hakimi für den BVB traf und Harnik eine Minute vor dem Ende wieder ausglich. Foto: Bernd Thissen

Richtig warm ums Herz wurde es derweil Eric Oelschlägel . Die Nummer drei der Dortmunder feierte sein Profidebüt. Roman Bürki und sein Vertreter Marwin Hitz mussten krankheitsbedingt passen – also rückte der Regionalliga-Keeper zwischen die Pfosten. Dass da was im Busche ist, deutete sich schon am Nachmittag an, als der ehemalige Bremer im Testspiel der zweiten Garde gegen Drittligist Preußen Münster nicht das Tor hütete. U-19-Schnapper Luca Unbehaun, gerade 17 Lenze jung, rückte gegen Werder auf die beheizte Bank.

Eiskalt wurde Premieren-Mann Oelschlägel erwischt. Einen Freistoß von Max Kruse nahe des Strafraums bugsierte der Kosovare Rashica nach fünf Minuten in die Maschen. Das Nordlicht führte. Und Schwarz-Gelb? Keinesfalls geschockt. Witsel und Pulisic kombinierten sich nach 14 Minuten exzellent durch, den Pass in die Zone nahm Mario Götze, für Tormaschine Alcácer in die Startelf gerutscht, fein mit der Hacke auf – das Leder strich nur Zentimeter am Kasten von Jiri Pavlenka vorbei. Wieder Götze und Pulisic flogen im Anschluss im Zentrum an der Kugel haarscharf vorbei (20./23.). Auf der anderen Seite fischte Oelschlägel einen Freistoß von Kruse aus dem linken unteren Eck (43.). Keine Zeit zum Luftholen. Als sich Bremen in der Pause wähnte, schlug Reus aus 20 Metern zu. Sein Freistoß senkte sich in den Giebel – ein Geniestreich von Dortmunds frischgebackenem Sportler des Jahres. Sein 13. Treffer gegen den viermaligen Deutschen Meister – gegen keine andere Mannschaft traf der Leitwolf häufiger.

Umso überraschender, dass der Torschütze nach dem Gang in die Katakomben draußen blieb und für den Spanier Alcácer das Feld räumte. Reus musste seinen Arbeitstag mit muskulären Problemen im Oberschenkel beenden. Bitter. Nicht die beste Botschaft aus Sicht der Borussia, die schwerlich in den zweiten Abschnitt fand. Die Angriffsbemühungen blieben überschaubar – Bremen rührte im Beton. Ausdauernd, fair.

Knifflig wurde es für Schiedsrichter Felix Brych nach 76 Minuten, als Raphael Guerreiro nach einem Doppelpass mit Götze im Bremer Strafraum zu Fall ging. Nuri Sahin hatte ihn leicht touchiert – im Auge des Unparteiischen nicht unbedingt elfmeterwürdig. Kurz vor der Verlängerung bewahrte Debütant Oelschlägel seine Jungs nach einem Freistoß-Schlenzer von Kruse mit einer Glanztat vor dem Knockout, Julian Weigl hatte den Ball abgefälscht.

In den 30 Minuten on top war noch mal Feuer drin. Nach 105 Minuten sorgte Pulisic für schwarz-gelbe Jubelarien. Die jäh unterbrochen wurden durch das 2:2 von Pizarro nach 107 Minuten. Und dann kam Hakimi (113.). Der eingewechselte Philipp kochte auf der rechten Bahn Ludwig Augustinsson ab. Dann ließ Martin Harnik Bremen wieder auferstehen (118.). Das Ende war ein Elfmeterschießen, in dem Werder die besseren Nerven hatte.