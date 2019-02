Auf einmal dreht sich alles anders für BVB-Debütant Oelschlägel

Und plötzlich stehst du im Licht der Scheinwerfer. Beantwortest Fragen vor einem Millionen-Publikum. Musst dich rechtfertigen. Kommst kaum in den Schlaf bei all dem Rummel um deine Person. Eric Oelschlägel kennt das jetzt. Und die Fußballwelt ihn. Borussia Dortmunds Regionalliga-Keeper rückt am Dienstag im Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen „unfreiwillig“ zwischen die Pfosten. Wirkt am Mikrofon der „ARD“ dementsprechend zurückhaltend, vielleicht überfordert. Aber irgendwie auch lieb, dieser tragische Held mit Licht und Schatten in einer unvergessenen Achterbahnfahrt der Gefühle. Mit einem wahnsinnigen Reflex kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hält er den BVB am Leben – in der Verlängerung sieht er beim 3:3 durch Martin Harnik alt aus. Ab ins Elfmeterschießen – 5:7. Aus und vorbei.

Per Twitter meldet sich der 23-Jährige nach der Enttäuschung zu Wort: „Es war ein emotionaler Tag. Es ist alles noch frisch. Auf jeden Fall ist es ein Tag, den ich nicht vergessen werde. Die Jungs haben mir gut zugesprochen und mich motiviert.“ Erst am frühen Mittag und mit den Gedanken beim Testspiel der zweiten Mannschaft gegen Preußen Münster (0:1) erfährt er von Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber, dass eine Grippewelle nicht nur Marcel Schmelzer und Jadon Sancho ans Bett fesselt, sondern auch die sonst so ausgeschlafenen Schweizer Torleute Roman Bürki und Marwin Hitz. BVB-Coach Lucien Favre, selbst krächzend bei der Pressekonferenz, bleibt keine andere Wahl. Er wirft den jungen Nobody ins kalte Wasser. Pikanterweise gegen dessen Ex-Verein. Erst im Sommer war er von der Weser an die Ruhr gewechselt. Nach dem Abstieg der Bremer Reserve aus Liga drei. Eine Saison zum Vergessen.

Irgendwie auch für Oelschlägel, der sich im April 2018 einen Treffer fängt, der in keinem Jahresrückblick fehlt. Jo Coppens, Nummer eins von Carl Zeiss Jena, schlägt einen Ball ab, der sich nach 85 Metern über den SVW- Schnapper ins Tor senkt. Im Nachgang der „peinlichste Moment“ für den Keeper, das hat er mal öffentlich gemacht. Auch das ist Fußball. Das Lob seines Trainers fällt am Abend der Niederlage übrigens dezent aus: „Die Leistung war in Ordnung. Es war nicht einfach für ihn“, sagte Favre. Mehr ins Detail geht da schon Werder-Coach Florian Kohfeldt. „Man muss fairerweise sagen, dass wir ohne Oelschlägel das Spiel schon in der regulären Spielzeit gewonnen hätten. Dieser eine Reflex kurz vor Schluss, Wahnsinn! Er hat gezeigt, dass er auf diesem Niveau spielen kann.“ Geht doch runter wie Öl.

Gegen Hoffenheim am Samstag rückt der junge Mann, den zuvor eigentlich fast niemand so recht kannte, wohl wieder in den Hintergrund – und wird viel besser in den wohlverdienten Schlaf kommen.